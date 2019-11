Ministrstvo načrtuje obsežno preoblikovanje CUDV Črna

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Črna na Koroškem, 1. novembra - Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna, kjer že dolgo opozarjajo na prostorsko stisko in neprimerne pogoje za bivanje in delo, se obeta lepša prihodnost. Ministrstvo za delo s pomočjo evropskih sredstev načrtuje deinstitucionalizacijo zavoda, ki bo vključevala vzpostavitev mreže več bivalnih enot. V CUDV Črna načrte pozdravljajo.