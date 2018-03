CUDV Črna na Koroškem ob 50-letnici nadaljuje z iskanjem sodobnih pristopov

Črna na Koroškem, 10. marca - Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, ki je pri obravnavi oseb z motnjami v duševnem razvoju uvedel več novosti, letos praznuje 50-letnico delovanja. Obeležujejo jo z več prireditvami, ena bo danes. Ob tem še naprej iščejo in uveljavljajo sodobne pristope pri delu z varovanci in pri ustvarjanju pogojev za njihovo bivanje.