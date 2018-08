CUDV dodana vrednost za Črno na Koroškem

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Črna na Koroškem, 21. avgusta - V rumeni stavbi, streljaj od središča Črne na Koroškem, že 50 let deluje Center za usposabljanje, delo in varstvo. Danes skrbi za 311 uporabnikov, ki so močno vpeti v Črno in druge kraje. Ustanova, ki v strokovnem smislu mnogokrat ubere inovativno pot, danes opozarja predvsem na prostorsko stisko in si prizadeva za delno razselitev varovancev.