V Črni na Koroškem o izzivih deinstitucionalizacije

Črna na Koroškem, 12. septembra - V soorganizaciji Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, ki v Sloveniji velja za pionirja urejanja bivalnih enot zunaj osrednje ustanove, je danes v Črni potekal posvet o izzivih deinstitucionalizacije. Ob tem so tako stroka kot uporabniki in njihovi starši izpostavili tudi nujnost obnove osrednje stavbe CUDV v Črni.