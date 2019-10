Bagdadi: Vodja džihadistov, ki je videl vzpon in padec IS

Damask, 27. oktobra - Odmaknjeni džihadistični vodja Abu Bakr al Bagdadi je nadzoroval krvavi vzpon in končni propad "kalifata" svoje skrajne Islamske države (IS), ob tem pa mu je uspelo ostati praktično neviden, tako da se ga je prijel vzdevek Duh. Na vrhuncu IS je imel pod seboj sedem milijonov ljudi na območju Sirije in Iraka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.