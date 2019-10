Trenutno v pripravi osem državnih prostorskih načrtov za vetrne elektrarne

Ljubljana/Mislinja, 26. oktobra - Na ministrstvu za okolje in prostor je trenutno v pripravi osem državnih prostorskih načrtov za polja vetrnih elektrarn, od tega za tri elektrarne v zahodni in za pet vetrnih elektrarn v vzhodni Sloveniji. Vsi postopki so v začetni fazi priprave, so za STA pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.