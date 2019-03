DEM lani z eno najboljših proizvodenj v zadnjem desetletju

Maribor, 2. marca - Dravske elektrarne Maribor (DEM) so lani proizvedle okoli 2900 gigavatnih ur električne energije, kar je precej več od predlanskih 2333 gigavatnih ur in pomeni tretjo najvišjo proizvodnjo v zadnjem desetletju, so za STA povedali v družbi. Z ustvarjeno proizvodnjo, ki je predvsem posledica ugodne hidrologije, so načrte presegli za šest odstotkov.