Ena ključnih dilem energetske prihodnosti Slovenije gradnja Neka 2

piše Janja Zalar

Ljubljana, 14. avgusta - Nastajajoči energetski koncept naj bi po pričakovanjih in napovedih odgovoril na eno ključnih dilem v slovenski energetiki v zadnjem desetletju, in sicer morebitno gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek 2). Obstoječi naj bi deloval do leta 2043, za izgradnjo novega bi s pridobitvijo dovoljenj potrebovali vsaj deset let.