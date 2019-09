Pred sprejetjem nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ključna okoljska presoja ukrepov

Ljubljana, 6. septembra - Čeprav je ministrstvo za infrastrukturo ta teden objavilo dopolnjen osnutek nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, je do njegovega sprejetja še dolga pot, so se strinjali udeleženci današnje javne predstavitve osnutka. Ključna bo okoljska presoja ukrepov, ki jih za prihodnje desetletje na področju energetike predvideva ministrstvo.