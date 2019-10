Večina izrazila podporo zakonu o DZ, o noveli zakona o poslancih so se izrekli le v Levici

Ljubljana, 22. oktobra - Poslanke in poslanci so današnje zasedanje začeli z obravnavo predloga zakona o DZ. Zakonskemu predlogu, pod katerega se je podpisalo 81 poslank in poslancev, so podporo odrekli le v Levici. Slabše kaže predlagani noveli zakona o poslancih, pri kateri so prav tako združili moči v več poslanskih skupinah.