Predlog zakona o DZ na odboru nekoliko dopolnili

Ljubljana, 9. oktobra - Parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes obravnaval predlog zakona o DZ. Predlog so v parlamentarno proceduro vložili vsi poslanci z izjemo poslancev Levice. Po razpravi, ki se je vrtela predvsem okoli pomislekov v mnenju vlade, pa so ga nekoliko popravljenega potrdili brez glasu proti.