MVK po zavrnitvi dopolnil prižgal zeleno luč noveli zakona o poslancih

Ljubljana, 9. oktobra - Mandatno-volilna komisija DZ je danes po žgoči razpravi o statusu poslancev ob nasprotovanju Levice in NSi prižgala zeleno luč noveli zakona o poslancih. Zavrnili so tako dopolnila koalicije kot opozicije - štiri so se nanašala na nezdružljivost poslanske funkcije in prenehanje mandata. Novela te postopke prenaša na protikorupcijsko komisijo.