Vlada kritično do predlagane zakonodaje o poslancih in DZ

Ljubljana, 8. oktobra - Vlada je sprejela mnenji glede predlogov novele zakona o poslancih in zakona o DZ. Med drugim predlaga razmislek o črtanju omejitve, po kateri so do nadomestila plače upravičeni tisti, ki so funkcijo opravljali več kot pol leta. Pri zakonu o DZ pa opozarja, da bi bilo zakonsko urejanje vsebin, ki sodijo v poslovnik, v nasprotju z ustavo.