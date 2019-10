Erdogan pred pogovori s Putinom zagrozil z obnovitvijo ofenzive v Siriji

Soči, 22. oktobra - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes zagrozil, da bo znova in še z "večjo odločnostjo" sprožil ofenzivo na severu Sirije, če se kurdski borci od tam ne bodo umaknili, kot določa dogovor, ki so ga izpogajale ZDA. To je Erdogan izjavil pred današnjimi pogovori z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Sočiju.