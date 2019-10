SDS napovedala podporo poroštvenemu zakonu za drugi tir in tretjo razvojno os

Ravne na Koroškem, 21. oktobra - Poroštveni zakon za drugi tir in tretjo razvojno os ima podporo opozicijske SDS, je pokazala drevišnja javna tribuna v organizaciji stranke na Ravnah na Koroškem. Je pa prvak SDS Janez Janša opozoril, da ima predlog zakona dve "nesrečni okoliščini". To sta, da vključuje samo del trase tretje razvojne osi in da je zakonu dodan projekt drugi tir.