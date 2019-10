Sindikati ne podpirajo paketa davčnih sprememb

Ljubljana, 4. oktobra - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je danes zavrnila navedbe ministra za finance Andreja Bertonclja, da je paket davčnih sprememb sprejemljiv za sindikate ter da so ga potrdili ali sprejeli na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS). "ZSSS paketa davčnih reform ne podpira, te na ESS niso bile potrjene in za nas niso sprejemljive," so izpostavili.