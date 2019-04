DZ potrdil razbremenitev regresa za letni dopust

Ljubljana, 25. aprila - DZ je danes na izredni seji sprejel noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerih od regresa za letni dopust v višini do povprečne plače ne bo treba obračunati davkov in prispevkov za socialno varnost. Spremembe bodo veljale že za leto 2019, tudi za morebiti že izplačani regres.