Mednarodni Pen nasprotuje zaporni kazni za katalonska avtorja Sancheza in Cuixarta

Madrid, 16. oktobra - Mednarodni Pen se je odzval na odločitev španskega vrhovnega sodišča, ki je katalonska pisatelja in vodji civilnodružbenih gibanj Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta spoznal za kriva vstajništva zaradi sodelovanja na referendumu o neodvisnosti Katalonije leta 2017. Obsodba na devet let zapora je "šokantna" in mora biti razveljavljena, je zapisal.