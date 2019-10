Dolgoletne zaporne kazni za katalonske voditelje zaostrile odnose med Barcelono in Madridom

piše Blaž Mohorčič

Madrid/Barcelona/Ljubljana, 14. oktobra - Špansko vrhovno sodišče je devetim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije dosodilo med devet in 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in zlorabe javnih sredstev. V Barceloni so sodbo označili za maščevanje in zgodovinsko napako, v Madridu so pozvali k dialogu. Obsodba je že sprožila nove proteste.