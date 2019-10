Na množičnih protestih v Kataloniji ranjenih več deset ljudi

Barcelona, 15. oktobra - Na množičnih protestih, ki so po obsodbi devetih nekdanjih katalonskih voditeljev izbruhnili v Barceloni in nekaterih drugih katalonskih mestih, je bilo v ponedeljek zvečer v spopadih med protestniki in policijo ranjenih najmanj 75 ljudi. Najhuje je bilo na barcelonskem letališču, kjer so odpovedali prek sto letov. O odpovedih poročajo tudi danes.