Na novih protestih v Kataloniji spopadi med policijo in protestniki

Barcelona, 16. oktobra - V Barceloni in drugih katalonskih mestih se je v torek znova zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti obsodbi devetih nekdanjih vodilnih politikov v regiji. V več mestih so izbruhnili spopadi med policijo in protestniki, ki so zažigali stvari. Poskušali so tudi vdreti v poslopje vlade v katalonski prestolnici.