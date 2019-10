Piloti Počivalšku in Šarcu predstavili argumente za ustanovitev nacionalnega letalskega prevoznika

Ljubljana, 9. oktobra - Predstavniki sindikata prometnih pilotov so se danes srečali z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom in premierjem Marjanom Šarcem, s katerima so govorili o morebitni ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika. "Predstavili smo vizijo nadaljnjega razvoja letalstva v Sloveniji," je za STA dejal Marko Kastelic iz sindikata pilotov.