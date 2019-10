Zaradi odpovedi Adrijinih letov GoOpti z upadom potnikov

Ljubljana, 1. oktobra - Družba GoOpti, ki se ukvarja s cestnim prevozom, zaradi odpovedi letov Adrie Airways beleži velik upad potnikov, ki so jih na Adrijina letala vozili ne le iz Ljubljane, ampak tudi Zagreba, Trsta, Benetk in Celovca. Po drugi strani pa imajo zaradi tega okoli 50-odstotno povečanje povpraševanja za prevoze na okoliška letališča, so pojasnili za STA.