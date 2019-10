Slovenske železnice z večjim povpraševanjem za München, Zürich in Frankfurt

Ljubljana, 1. oktobra - Potniki, ki so soočajo s težavami zaradi odpovedanih letov letalskega prevoznika Adria Airways, se odločajo tudi za uporabo železniških prevozov. Rast povpraševanja tako beležijo tudi Slovenske železnice. Kot so v družbi pojasnili za STA, imajo večje povpraševanje in število potnikov predvsem za München, Zürich in Frankfurt.