Tudi Lufthansa in Swiss po stečaju Adrie z novimi povezavami z Ljubljano

Ljubljana, 2. oktobra - Letalska družba Lufthansa in njena hčerinska družba Swiss, obe iz Star Alliance, bosta po stečaju Adrie Airways z zimskim voznim redom ponudili povezave ljubljanskega letališča do Frankfurta, Münchna in Züricha. Nove povezave je Lufthansa že uvrstila na vozni red. Od danes so v prodaji tudi karte za novo linijo Brussels Airlines v Bruselj.