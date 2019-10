V ŠOS ob začetku študijskega leta vlado opozarjajo na nujnost reševanja štipendijske in stanovanjske problematike

Ljubljana, 1. oktobra - Ob začetku novega študijskega leta v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) vlado in pristojna ministrstva opozarjajo na nujnost začetka reševanja nekaterih za študente perečih vprašanj. Zahtevajo več denarja za štipendije in študentske domove, analizo stanja slovenskega izobraževalnega sistema in na tej podlagi pripravo primernih ukrepov.