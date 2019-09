Pikalo pred začetkom študijskega leta: Študij ni samo priprava na poklic, ampak za življenje

Ljubljana, 30. septembra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je študentom in zaposlenim v višjem in visokem šolstvu v poslanici zaželel uspešno novo študijsko leto. Izrazil je veselje, da so se odločili za študij, in poudaril, da je terciarna stopnja tista, ki jih dokončno pripravi na poklic, da pa tudi vse tisto, kar v življenju potrebujejo.