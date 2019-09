V novem študijskem letu študira okoli 65.000 študentov

Ljubljana, 30. septembra - Za novo študijsko leto je pet univerz, tri javne in dve zasebni, ter en javni in 47 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov razpisalo 48.357 vpisnih mest za vpis v 1. letnik na 816 študijskih programih, in sicer na 335 dodiplomskih, 370 magistrskih in 111 doktorskih programih. Vseh študentov bo 65.440, kar je približno toliko kot lani.