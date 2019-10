Univerze ob začetku novega študijskega leta pripravljajo dobrodošlice

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica, 1. oktobra - Na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja študijsko leto. V tem prelomnem obdobju, posebej za novince, ki se bodo morali privaditi na novo okolje in življenje, univerze, fakultete in študentske organizacije pripravljajo različne dobrodošlice. Minister za izobraževanje Jernej Pikalo jim je v poslanici zaželel uspešno študijsko leto.