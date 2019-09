Študent naj bo: V torek s tradicionalnimi dobrodošlicami v novo študijsko leto

piše Vlasta Ivić

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica, 26. septembra - V torek se začenja novo študijsko leto. Novopečene študentke in študente bodo v novem obdobju njihovega življenja pričakale dobrodošlice vodstev univerz in študentskih organizacij. Letos je bilo v prvem roku na fakultete sprejetih 11.051 bodočih študentov, vpisi v drugem roku še potekajo. Vseh vpisnih mest za redni in izredni študij je 18.632.