Pahor in Pikalo sprejela letošnje najboljše maturante

Brdo pri Kranju, 28. septembra - Predsednik republike Borut Pahor ter minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo sta danes na Brdu pri Kranju gostila sprejem za maturante, ki so na letošnji poklicni, splošni in mednarodni maturi dosegli vse možne točke. Pahor je v nagovoru izpostavil pomen znanja, pa tudi poguma in vztrajnosti ter razmišljanja zunaj okvirjev.