Na belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače pozimi tudi sedežnica

Semič, 26. septembra - Na belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače, ki ga po nekajletni prekinitvi dejavnosti in menjavi lastništva prenavlja družba Gače, bodo med novo zimsko sezono poleg vlečnic pognali še zadnjih več kot pet let mirujočo sedežnico. Podjetje Gače bo letos prevzelo tudi gostinsko ponudbo, so napovedali na današnji novinarski konferenci.