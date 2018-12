Na belokranjsko-dolenjsko smučišče Gače želijo znova privabiti mladino

Semič, 20. decembra - Družba Gače, ki po nekajletni prekinitvi dejavnosti in menjavi lastništva prenavlja belokranjsko-dolenjsko smučišče Gače, želi nanj znova privabiti mlade. Da bi jim omogočila smuko in privlačno bivanje ter izkoristila lokalne priložnosti, se je pri projektu Vrnimo Gače otrokom povezala z lokalnim Centrom obšolskih dejavnosti in s športnim društvom.