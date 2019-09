Semiška občina namerava Črmošnjiško dolino razviti in povezati njene danosti

Semič, 22. septembra - V Občini Semič bodo konec meseca končali javno obravnavo idejne zasnove celostnega razvoja redko poseljene in nerazvite Črmošnjiške doline, ki sicer ponuja vrsto naravnih, rekreativnih in drugih priložnosti. Po mnenju občinskega vodstva so s tem storili prve korake za njen razvoj in povezavo v prostorsko ter programsko zaokrožene celote.