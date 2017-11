Za belokranjsko-dolenjsko smučišče Gače novi načrti

Semič/Novo mesto, 5. novembra - Z belokranjsko-dolenjskim smučiščem Gače nad Črmošnjicami, ki predzadnjo zimsko sezono ni delovalo, imajo nove načrte. Po lanski menjavi lastništva, delni prenovi in po tem, ko ljubljanskemu podjetju Smuk ni uspelo zagotoviti 180.000 evrov za odkup naprav in druge opreme, so ga najeli smučarski navdušenci, ki imajo z njim dolgoročne načrte.