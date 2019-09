Ministrstvo in Sviz podpisala dogovor o mobilnih učiteljih

Ljubljana, 24. septembra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo in predsednica glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Jelka Velički sta danes podpisala dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. Dogovor je po oceni šolskega sindikata dober znak za naprej.