Sviz bo v prihodnjih dveh tednih med člani preveril podporo stavki mobilnih učiteljev, načrtovani za 23. oktober

Ljubljana, 23. avgusta - V prihodnjih dveh tednih bo potekalo glasovanje o stavki mobilnih učiteljev. Če bo takšna večinska odločitev, bo enodnevna opozorilna stavka 23. oktobra. Za izrekanje o stavki so se v šolskem sindikatu Sviz odločili, ker ugotavljajo, da so bila njihova dosedanja prizadevanja za ureditev položaja mobilnih učiteljev neuspešna in neuslišana.