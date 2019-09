Napovedane stavke mobilnih učiteljev 23. oktobra najverjetneje ne bo

Ljubljana, 20. septembra - Šolski sindikat Sviz ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta dosegla okvirni dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev, zato je stavkovni odbor sklenil odložiti razglasitev stavke do uradne objave dogovora v uradnem listu. Ko se bo to zgodilo, bodo izpolnjeni tudi pogoji za prekinitev vseh stavkovnih aktivnosti, so sporočili.