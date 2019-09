Velika večina za stavko mobilnih učiteljev

Ljubljana, 10. septembra - V 31 zavodih, v katerih so zaposleni mobilni učitelji, je v preteklih dneh potekalo glasovanje o njihovi stavki, ki je načrtovana za 23. oktober. Od tistih, ki so imeli možnost glasovati, jih je glasovalo nekaj manj kot 80 odstotkov, pri čemer se jih je za stavko izreklo 97,5 odstotka, so za STA povedali na Svizu.