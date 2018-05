Na belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače nadaljevanje prenove

Ljubljana/Semič, 31. maja - Belokranjsko-dolenjsko smučišče Gače nad Črmošnjicami, ki ga po nekajletni prekinitvi dejavnosti in menjavi lastništva postopno prenavljajo, je zadnjo zimsko sezono obiskalo približno 16.000 smučarjev. Njegovi novi lastniki in domači smučarski zanesenjaki, ki so lani ustanovili podjetje Gače, imajo z njim dolgoročne načrte in nadaljujejo prenovo.