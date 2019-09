Moskva za nadaljevanje pogajanj ZDA z afganistanskimi talibani

Moskva, 14. septembra - Po propadu pogajanj z ZDA so se afganistanski talibani v petek v Moskvi srečali s posebnim odposlancem ruskega predsednika za Afganistan Zamirjem Kabulovom. Rusija se je zavzela za nadaljevanje pogajanj med ZDA in talibani, pripravljenost za to so potrdili tudi talibani, so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva.