V samomorilskem napadu v bližini Kabula več mrtvih

Kabul, 12. septembra - V današnjem samomorilskem napadu na vojaško oporišče v bližini afganistanske prestolnice Kabul so umrli najmanj štirje pripadniki afganistanskih varnostnih sil, še tri osebe so bile ranjene. Odgovornost za napad so prevzeli talibani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.