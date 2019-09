Talibani napovedali nadaljevanje boja proti ameriškim silam v Afganistanu

Kabul, 10. septembra - Talibani so se danes zavezali, da bodo nadaljevali boj proti ameriški silam v Afganistanu, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da so mirovni pogovori s talibani, ki bi omogočili umik več tisoč ameriških vojakov iz Afganistana, mrtvi. Pri tem so poudarili, da bo Washington odločitev o opustitvi pogajanj obžaloval.