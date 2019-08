Talibani začeli ofenzivo na mesto Kunduz na severovzhodu Afganistana

Kabul, 31. avgusta - Talibani so danes ponoči po lokalnem času z več strani napadli Kunduz, ki je prestolnica istoimenske province in eno večjih mest v Afganistanu. Spopadi še potekajo, talibani pa so zavzeli več stavb in mestno bolnišnico. V spopadih je bilo ubitih več deset talibanov, število žrtev v vrstah vladnih sil pa ni znano, poroča Al Jazeera.