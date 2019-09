Kemis: Z delom bi lahko nadaljevali v nekaj dneh

Ljubljana, 9. septembra - Vrhniška družba Kemis lahko po odločitvi ministrstva za okolje in prostor, ki je kot drugostopenjski organ odpravilo odločbo inšpektorata za okolje in prostor za prepoved opravljanja dejavnosti, nadaljuje z delom. Kot je za STA povedal direktor Kemisa Boštjan Šimenc, bi odpadke lahko začeli sprejemati do konca tedna.