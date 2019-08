Okoljsko ministrstvo v iskanje skupne rešitve zaradi Kemisa

Ljubljana, 9. avgusta - Okoljski minister Simon Zajc se zaveda možnih težav pri ravnanju z nevarnimi odpadki, potem ko je Kemis po odločbi gradbene inšpekcije prenehal dovažati odpadke svojih partnerjev na Vrhniko. "Na ministrstvu bomo v sodelovanju s pristojnimi za to problematiko in subjekti za ravnanje s takšnimi odpadki iskali skupno rešitev," so napovedali.