Inšpektorat zavrnil začasno zadržanje izvajanja odločbe glede Kemisa

Ljubljana, 22. avgusta - Inšpektorat RS za okolje in prostor je zavrgel predlog Kemisa, da se začasno odloži izpolnitev obveznosti, ki mu jih je naložila gradbena inšpektorica, so sporočili iz podjetja. To pomeni, da Kemis še naprej ne sme obdelovati odpadkov v obratu na Vrhniki.