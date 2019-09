V Kemis znova prihajajo inšpektorji

Ljubljana, 9. septembra - Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ odpravilo odločbo inšpektorata za okolje in prostor, ki je vrhniški družbi Kemis prepovedal opravljanje dejavnosti, ter mu zadevo vrnilo v ponovni postopek. Vse pravne posledice odločbe inšpektorata za Kemis so tako odpravljene, so za STA pojasnili na ministrstvu.