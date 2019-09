Urad za kemikalije ob 20. obletnici delovanja pred številnimi izzivi

Ljubljana, 2. septembra - Urad za kemikalije letos obeležuje 20 let delovanja. Ob obletnici je Slovenijo obiskal izvršni direktor Evropske agencije za kemikalije Bjorn Hansen, ki se je danes udeležil delovnega posveta. Na tem področju sicer ostajajo aktualna številna vprašanja, kot so na primer omejitve uporabe mikroplastike in motilcev hormonskega ravnovesja.