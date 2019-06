5. junij - svetovni dan varstva okolja

Ljubljana, 5. junija - 5. junij je svetovni dan varstva okolja. Dan, ki so ga razglasili Združeni narodi in so ga prvič obeležili leta 1974, krepi globalno zavedanje o pomenu okolja in spodbuja k dejanjem za njegovo zaščito. Letošnji dogodek se posebej osredotoča na boj proti onesnaženemu zraku, država gostiteljica pa je tokrat Kitajska.